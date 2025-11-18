Borsa haftaya yükselişle başladı

BORSA İstanbul'da BIST 100 endeksi, yeni haftaya yüzde 0.65 yükselişle 10.634.04 puandan başladı. Cuma günü satış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.59 değer kaybederek 10.565.74 puandan tamamladı. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 68.30 puan ve yüzde 0.65 artışla 10.634,04 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0.81, holding endeksi yüzde 0.04 arttı. Sektör endekslerinden en çok yükselen yüzde 1.10 ile orman kağıt basım, tek gerileyen ise yüzde 0.64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.