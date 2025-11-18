Devlet Su İşleri’nde istihdam sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün taşra teşkilatında görevlendirmek üzere 1389 personel alımı gerçekleştirileceğini duyurdu. Yumaklı "Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzün taşra teşkilatında görev yapmak üzere 1389 personel alımı gerçekleştireceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. Paylaşımdaki grafiğe göre, noter kurasıyla usta yardımcısı, şoför,sondaj işçisi, treyler operatör yardımcısı, laborant yardımcısı, fotoğrafçı ve kompresör operatörü olmak üzere 1305 işçi alınacak.