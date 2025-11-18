Emekliye eşit zam ve refah payı formülü!

Emekliler, memurlar, işçiler ve sosyal yardım alanlar Ocak ayını bekliyor. Milyonlarca vatandaşın geliri Ocak ayı itibariyle artacak. SSK ve BağKur emeklileri 6 aylık enflasyona göre artış alırken, memurlar ve memur emeklileri yüzde 11 toplu sözleşmeye ilaveten enflasyon farkı alacak. İşçiler için ise Aralık ayında yeni asgari ücret belirlenecek. Sosyal yardımlar da memur maaş artışıyla birlikte artacak.

HESAPLAR NEYİ GÖSTERİYOR?

Enflasyon tahminleri ve oluşan 4 aylık enflasyona göre yapılan hesaplamalarda 6 aylık enflasyon yüzde 14'ler civarında çıkacağı görülüyor. Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yeniden belirlemiş ve yüzde 31 ile yüzde 33 aralığında olacağını açıklamıştı.