Türkiye’deki kuraklık mücadelesine 8.1 milyon dolarlık destek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Küresel Çevre Fonundan Türkiye'deki arazi tahribatını engellemeye yönelik projelere 8 milyon 150 bin dolarlık kaynak sağladıklarını duyurdu. Selışık, bu projeler için sağlanan finansal desteğe işaret ederek, şunları kaydetti: "FAO'nun Küresel Çevre Fonundan arazi tahribatını engellemeye yönelik projelere 8 milyon 150 bin dolarlık kaynak sağladık. Bu projelerde, erozyon ve çölleşme parametreleri ile de izlenebiliyor."