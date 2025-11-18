  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Türkiye'deki kuraklık mücadelesine 8.1 milyon dolarlık destek

Türkiye’deki kuraklık mücadelesine 8.1 milyon dolarlık destek

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, Küresel Çevre Fonundan Türkiye'deki arazi tahribatını engellemeye yönelik projelere 8 milyon 150 bin dolarlık kaynak sağladıklarını duyurdu. Selışık, bu projeler için sağlanan finansal desteğe işaret ederek, şunları kaydetti: "FAO'nun Küresel Çevre Fonundan arazi tahribatını engellemeye yönelik projelere 8 milyon 150 bin dolarlık kaynak sağladık. Bu projelerde, erozyon ve çölleşme parametreleri ile de izlenebiliyor."

