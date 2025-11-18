Yeni girişimlere ‘melek yatırımcı’ finansmanı büyüyor

Melek yatırımcılar, Haziran 2013'ten bu yana başlangıç veya büyüme aşamasındaki girişimlere 68 milyon liradan fazla sermaye sağladı. 2013'ten bu yana iptal edilenler hariç 1183 melek yatırımcı lisansı düzenlendi. Bunlardan 636'sı aktif durumda bulunuyor. Uygulama kapsamında 2023'te 158, 2024'te 98, 2025'in 9 aylık döneminde 60 lisans verildi. Türkiye'de melek yatırım ağlarıyla ilk yatırımın gerçekleştirildiği Haziran 2013'ten bugüne kadar başlangıç veya büyüme aşamasındaki 99 yatırım için 265 yatırımcı toplam 68 milyon 67 bin 861 lira sermaye aktardı.