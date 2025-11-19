Bakan Kacır: OSB sayısı 23 yılda 371’e yükseldi

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, son 23 yılda Organize Sanayi Bölgeleri'nin sayısını 371'e yükselttiklerini belirterek, "OSB'leri yurdun dört bir yanına yayacağız" dedi. Kacır, KOSGEB'te düzenlenen "OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni"nde yaptığı konuşmada, OSB modelini yurdun dört bir köşesine yaymayı öncelikli olarak gördüklerini dile getirdi.

ÇEVREYE SAYGILI ÜRETİM

KACIR, şu değerlendirmede bulundu: "OSB'ler sanayileşmeyi disiplinli ve planlı zemine oturtan, çevre dostu mükemmeliyet merkezleridir. Küresel pazarlarda rekabetin önündeki engelleri kaldıran ve küresel tedarik zincirlerinin güvenilir bir parçası olmamızı sağlayan ticaret kaleleridir. Bu vizyon

doğrultusunda 23 yılda OSB'lerimizin sayısını 191'den 371'e yükselttik. Planlı sanayileşmeyi, çevreye saygıyı esas alan üretim yaklaşımımızla aynı dönemde OSB'lerimizin toplam alanını 48 bin hektardan 130 bin hektara çıkardık." Kacır, bünyelerindeki 721 AR-GE ve tasarım merkezinin yanı sıra 23 teknoparkla OSB'leri bilgiyi yüksek katma değerli teknolojiye dönüştüren inovasyon kampüslerine dönüştürdüklerini kaydetti.