Boğazlardan 9 ayda yaklaşık 63 bin gemi geçti

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ocakeylül döneminde İstanbul Boğazı'ndan 29 bin 710 ve Çanakkale Boğazı'ndan 33 bin 26 olmak üzere Türk boğazlarından yılın 9 ayında 62 bin 736 geminin geçtiğini ifade etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yılın 9 ayında boğazlardan geçen gemi istatistiklerine ilişkin bilgi verdi. Türkiye'nin, deniz ulaşımı açısından dünyanın önemli ülkelerinden biri olduğuna işaret eden Uraloğlu, "Ocak-eylül döneminde İstanbul Boğazı'ndan 29 bin 710, Çanakkale Boğazı'ndan 33 bin 26 gemi geçiş yaptı. Böylece yılın 9 ayında boğazlarımızdan 62 bin 736 gemi geçti" ifadesini kullandı.