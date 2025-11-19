Gram altında beklenen zaman geldi! İslam Memiş, yatırımcıya kapıdaki fırsatı açıkladı

ALTIN DİNLENME SÜRECİNDE

Ons altın 4 bin 243 dolardı şu anda 4 bin 77 dolar seviyesinde. Bu dinlenme süreci devam ediyor ve yıl sonuna kadar da 3 bin 800-4 bin 200 dolar aralığında oyalayacaklar. 4 bin dolar seviyesini alım fırsatı olarak görmeye yine devam edeceğiz.

ALTIN YATIRIMCISI FIRSATI DEĞERLENDİRMELİ

Gram altın yatırımcısı artık kademeli alım yapmaya, bir anda değil ama kademeli alım yapmaya başlaması lazım. Yani 5 bin 500-5 bin 750 lira aralığını kademeli alım fırsatı olarak değerlendirebilir.

Neden? Çünkü dolar da devreye girer, gram altını destekler bundan sonraki süreçlerde.