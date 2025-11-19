Gram altında beklenen zaman geldi! İslam Memiş, yatırımcıya kapıdaki fırsatı açıkladı

Altın fiyatları, ABD'de yaşanan gelişmelerle dalgalanmaya devam ediyor. ABD'de federal hükümetin açılmasıyla yeniden atağa geçen altın fiyatları, Fed üyelerinden gelen şahin açıklamalarla bu hafta 4.000 dolar psikolojik seviyesine kadar geri çekilmişti.
ABD işsizlik başvuruları verisi sonrası Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentilerin artmasıyla altın fiyatları yeni günde yukarı yönlü atağa geçti. Ons altın 4.100 doları zorlarken, gram altın yeniden 5.500 TL'nin üzerine fırladı.
ABD'DE UZUN SÜREDİR BEKLENEN VERİ AÇIKLANDI
3 Ekim'de başlayan ABD tarihinin en uzun süreli hükümet kapanmasının sona ermesinin ardından bir süredir yayınlanmayan ABD ekonomisine ilişkin kritik veriler yayınlanmaya başladı.
Çalışma Bakanlığının yayınladığı verilere göre ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Ekim ile biten haftada yaklaşık 12 bin kişi artarak 232 bine ulaştı.
ALTINDA YUKARI YÖNLÜ ATAK
Fed'in, işsizlik rakamlarında yaşanan yükseliş ardından, iş gücü piyasasında artan endişelerin önüne geçmek için faiz indirim silahını kullanacağına dair beklentileri artırdı.
Fed'in Aralık ayında faiz indirim beklentisi yükselmesiyle altın fiyatları yukarı yönlü atağa geçti. Geçtiğimiz hafta 4.245 dolara kadar yükseldikten sonra 4004,82 kadar gerileyen ons altın 4.100 dolar seviyesine yeniden yükseldi.
Ons altın anlık olarak yüzde 0.51 yükselişle 4.089 dolar seviyesinden işlem görüyor.
GRAM ALTIN 200 TL'LİK BARİYERİ KIRDI GEÇTİ
Geçtiğimiz hafta 5.767 TL'ye kadar çıkan altının gramı, hafta başında 5.244-5.450 TL'lik 200 TL'lik marja yakın başlangıç yaptı. 5.443 TL'ye kadar inen gram altın ABD işsizlik verisinin ardından 5.600 TL sınırına kadar yükseldi.
5538 TL'den kapanış yapan gram altın, yeni günde 5574 TL'den işlem görüyor.
Cumhuriyet altın 38.751 çeyrek altın 9113 TL, yarım altın ise 18.223 TL'den satılıyor.
FİZİKİ ALTINDA SON DURUM
Kapalıçarşı'da 6.000 TL'yi zorlamaya başlayan fiziki gram altında da toparlanma başladı. Sarı metal kuyumcularda 5.817 TL'den işlem görüyor.
A Haber muhabiri Esra Akyürek'e konuşan Finans analisti İslam Memiş altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmaya ilişkin önemli analizde bulundu.
200 LİRALIK DÜŞÜŞ
Haftaya düşüşle başladı. Geçen hafta sert yükselişler vardı. Geçen hafta 5 bin 977 lira seviyesine yükselen gram altın şu anda 5 bin 775 lira serbest piyasalarda fiziki altın. Yani geçen haftaya kıyasla 200 liralık bir düşüş var gram altında.
ALTIN DİNLENME SÜRECİNDE
Ons altın 4 bin 243 dolardı şu anda 4 bin 77 dolar seviyesinde. Bu dinlenme süreci devam ediyor ve yıl sonuna kadar da 3 bin 800-4 bin 200 dolar aralığında oyalayacaklar. 4 bin dolar seviyesini alım fırsatı olarak görmeye yine devam edeceğiz.
ALTIN YATIRIMCISI FIRSATI DEĞERLENDİRMELİ
Gram altın yatırımcısı artık kademeli alım yapmaya, bir anda değil ama kademeli alım yapmaya başlaması lazım. Yani 5 bin 500-5 bin 750 lira aralığını kademeli alım fırsatı olarak değerlendirebilir.
Neden? Çünkü dolar da devreye girer, gram altını destekler bundan sonraki süreçlerde.
"GRAMDA EVET ONSTA HAYIR"
Peki, ons altın tarafında kademeli alım süreci başladı mı? Hayır. Gram altında evet, ons altında hayır. Çünkü ons altın tarafında 3 bin 800-4 bin dolar aralığını kademeli alım olarak değerlendirebilir altın yatırımcıları.
Yine dolardan destek alan gram altın Ocak ayı itibarıyla yükseliş yönlü hareketlerine devam etmesini bekliyoruz.
"SABREDENLER KAZANDI"
İşte bugüne kadar altın almayan, özellikle Ekim ayında biliyorsunuz 6 bin 280, 6 bin 300 rakamları vardı, bekleyenler, sabredenler kazandı. Fiyatlar geriledi, gerilemeye de devam ediyor. Ama bu 5 bin 500, 5 bin 750 bu bant aralıklarını kademeli alım fırsatı olarak değerlendirmeleri önemli.
"PANİK YAPMAYIN"
Elinde altın bulunduran yatırımcı panik asla yapmamalı. Bu düşüşler, bu dinlenmeler, bu yatay süreç geçici, kalıcı değil. Nakite ihtiyacı olmayan yatırımcılar beklemeye devam etmeli. Tekrar Ocak ayı itibarıyla yükseliş yönlü beklentimiz yine devam ediyor.