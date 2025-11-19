İzmir'de kadın girişimcileri buluşturan festival!

SWİSS Otel Büyük Efes İzmir'in büyüleyici atmosferinde gerçekleşen Winter Calling Shopping Fest, alışveriş, şıklık ve eğlenceyi bir araya getirerek katılımcılara festival şöleni yaşattı. Festival, tüm gün süren programıyla ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Etkinlik, giyimden kozmetiğe, ayakkabıdan çantaya, aksesuardan ev tekstiline kadar 60'tan fazla markayı moda ve alışveriş tutkunlarının beğenisine sundu.





GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

GENİŞ yelpazesiyle dikkat çeken festival, özellikle yaklaşan yeni yıl öncesinde sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenler için sayısız hediye alternatifi sundu. Katılımcı markalar, yalnızca giyim ve aksesuarla sınırlı kalmayıp; yeme-içme, sağlık, çiçek ve çikolata gibi farklı kategorilerdeki ürünlerini ve hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırma fırsatı buldu. Ziyaretçiler, pek çok farklı kategoriden oluşan bu zengin yelpazede keyifli bir alışveriş deneyimi yaşadı. Alışverişin yanı sıra, etkinlik çeşitli söyleşiler ve aktivitelerle de renklendi.