Tarım Kredi Grubu rekor büyüme kaydetti

TARIM Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Hüseyin Aydın, "Tarım Kredi Grubu, üçüncü çeyrekte yüzde 42 oranında rekor bir büyüme kaydederken öz kaynaklarını 57 milyar liradan yüzde 35 artışla 77 milyar liraya yükseltti" ifadelerini kullandı. Grubun, tarım sektöründeki önemli rolüne değinen Aydın, "Grubumuz, büyüklüğünü 188 milyar liraya taşıyarak yüzde 42 oranında rekor bir büyüme kaydederken öz kaynaklarını 57 milyar liradan 77 milyar liraya yükseltti. Faaliyet karlılığını yüzde 3'ten yüzde 6'ya, net karlılığını ise yüzde 3'ten yüzde 5'e çıkaran grubumuz mali gücünü gösterdi" değerlendirmesini yaptı.