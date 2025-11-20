Altın fiyatlarında yön belli oluyor! Piyasalar şokta, gözler 16.30’da

Altın fiyatlar, FED'in 0,25 baz puanlık indirime gittiği 29 Ekim tarihindeki toplantıya ait tutanakların açıklanmasıyla yeniden psikolojik seviyeye geri çekildi. Gram altın ise 5.500 TL'nin altına indi.

ALTINDA FED ŞOKU

FOMC tutanaklarında Fed üyelerinin Aralık ayında politika faizi konusunda ikiye bölünmesi nedeniyle ons altın 4.041 dolara kadar indi. Ons altın, yeni günde yüzde 0.17 kayıpla 4070 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN KRİTİK EŞİKTE

Hafta başında 5.244-5.450 TL'lik 200 TL'lik marja yakın başlangıç yapan altının gramı dünkü işlemlerde 5.630 TL'ye kadar yükseldi. Gram altın ons tarafında yaşanan dalgalanma ile 5.500 TL sınırına geri çekildi. Altının gramı yeni günde 5.541 TL'den fiyatlanıyor.

FİZİKİ ALTINDA SON DURUM

Geçtiğimiz hafta Kapalıçarşı'da 6.000 TL'yi zorlamaya çalışan fiziki gram altında yatay seyir devam ediyor. Sarı metal kuyumcularda 5.811 TL'den işlem görüyor.

GÖZLER SAAT 16.30'DA

Piyasalarda gözler Fed'in faiz kararını etkileyen iki kritik veriden biri olan ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Kritik veri, TSİ ile saat 16.30'da açıklanacak. Ağustos'ta 22 bin kişi ile beklentilerin oldukça altında kalan tarım dışı istihdam verisisin Eylül ayında 55 bin kişi artış bekleniyor.

Eylül ayı istihdamı beklenti altında kalırsa aralık ayında bir faiz indirimi ihtimali yeniden gündeme gelebilir. Bu durumun altın fiyatlarını desteklemesi bekleniyor.

İşte 20 Ekim altın fiyatlarında son durum...

GRAM ALTIN

Alış: 5.539,81 TL

Satış: 5.540,59 TL

ÇEYREK ALTIN

Alış: 9.374,00 TL

Satış: 9.466,00 TL

YARIM ALTIN

Alış: 18.749,00 TL

Satış: 18.920,00 TL

TAM ALTIN

Alış: 37.382,00 TL

Satış: 37.718,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış: 38.561,00 TL

Satış: 39.144,00 TL

ATA ALTIN

Alış: 38.389,00 TL

Satış: 38.701,00 TL

ONS ALTIN

Alış: 4.068,64 TL

Satış: 4.069,20 TL

HAS ALTIN

Alış: 5.539,31 TL

Satış: 5.540,08 TL

2 2 AYAR BİLEZİK

Alış: 5.231,50 TL

Satış: 5.476,98 TL