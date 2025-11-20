Cevdet Yılmaz: Turkcell ve Google’dan Türkiye’ye 3 milyar dolarlık yatırım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İstanbul'da düzenlenen Google Cloud Day Türkiye etkinliğinde konuştu.

TÜRKİYE'YE 3 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

Cevdet Yılmaz, Google ile Turkcell arasında hayata geçirilecek hiper ölçekli bulut bölgesinin Türkiye'nin veri, bulut altyapısı ve yapay zekâ alanlarındaki konumunu güçlendireceğini söyledi.

Turkcell ile Google Cloud arasındaki işbirliğinin hacminden de bahseden Yılmaz, "Turkcell proje kapsamında 1 milyar dolar yatırım yapmayı planlarken, Google Cloud tarafından 2 milyar dolar yatırım yapılacak olması da ülkemiz açısından memnuniyet vericidir. Böylece toplamda 3 milyar doları bulacak bir yatırımdan bahsediyoruz" dedi.

Yılmaz, "Bu yatırımın, Türkiye ekonomisine önemli katkı sağlaması beklenmektedir. Gelişmiş veri altyapısının ve yeni nesil bulut teknolojilerinin dijital ekosistemimize entegre edilmesi, kamu ve özel sektörlerde verimliliğin artmasına katkı sağlayacak, inovasyonun gelişmesini teşvik edecektir" ifadelerini kullandı.