‘Hayat’ yeniden canlanıyor

KÜRESEL reasürans şirketi Swiss Re'nin yüksek faiz oranlarının etkisi altında hayat sigortacılığı sektörünün durumunu ve dinamiklerini incelediği son Sigma raporuna göre, faiz oranlarındaki artışın 15 yılın en yüksek seviyesine çıkması, hayat sigortasının görünümünü büyük ölçüde iyileştiriyor. Rapor, hayat sigortacılığı sektöründeki en büyük 8 şirketin faaliyet sonucunun 2027 yılına kadar yüzde 60'tan fazla artmasını ve yatırım gelirlerinin de yüzde 40 oranında artmasını bekliyor. Sektörün küresel ekonomik kriz sonrası 10 yıllık sürede her yıl sermaye maliyetinin yaklaşık 5 puan altında kaldığına dikkat çekilen raporda, kârlılık beklentilerinin ileriye dönük bir göstergesi olan hayat sigortası hisse senedi endekslerinin, yatırımcıların daha yüksek faiz oranlarının faydasını fark etmesiyle artık daha geniş piyasalarda daha iyi performans gösterdiği vurgulanıyor.