Ulaşıma 605 milyar TL’lik bütçe! Bakan Uraloğlu: 2026 demiryolu yılı olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun 2026 yılı bütçe tekliflerinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilmesinin ardından açıklamada bulundu.

23 YILDA 300,1 MİLYAR DOLAR ULAŞTIRMA VE HABERLEŞME YATIRIMI

Bakan Uraloğlu, son 23 yılda ulaştırma ve haberleşme alanında yapılan yatırımların 300,1 milyar dolara ulaştığını, bu yatırımların Türkiye ekonomisine 1 trilyon 72 milyar dolarlık üretim etkisi sağladığını ve yıllık ortalama 1 milyon 25 bin kişiye istihdam oluşturduğunu belirtti.

Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

" Karayolu , demiryolu, havayolu, denizcilik ve haberleşme alanlarından durmadan çalışmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Son 23 yılda karayoluna 180,1 milyar dolar, demiryoluna 65,8 milyar dolar, havayoluna 24,5 milyar dolar, denizciliğe 4,1 milyar dolar ve haberleşmeye 25,6 milyar dolar yatırım gerçekleştirdik."

"2025 YILINDA YATIRIMLAR İÇİN TOPLAM 488 MİLYAR LİRA ÖDENEK AYRILDI"

Yatırım programında 870 ana proje kapsamında toplam 2 bin 171 proje bulunduğunu kaydeden Bakan Uraloğlu, bu projelerin toplam bedelinin ise 5,2 trilyon lira olduğunu dile getirdi. 2025 yılında yatırımlar için toplam 488 milyar lira ödenek ayrıldığını hatırlatarak "Programda en yüksek payı toplam bütçenin yüzde 51,3'üne karşılık gelen 250,5 milyar lira ile demiryolu yatırımları alıyordu. Demiryolunu, 199,1 milyar lira ve yüzde 40,8 payla karayolu sektörü izledi. Havayolu yatırımları 19 milyar liralık, denizcilik faaliyetleri 8,2 milyar liralık, haberleşme yatırımları ise 11,2 milyar liralık bir ödenekle programda yer aldı." dedi.

"DEMİRYOLU İÇİN AYRILAN 250,5 MİLYAR LİRALIK ÖDENEĞİ, 2026 YILI TEKLİFİNDE 300,7 MİLYAR LİRAYA ÇIKARIYORUZ"

Bakan Uraloğlu, 2026 yılı bütçe teklifinde de en büyük payın demiryolu yatırımlarına ait olduğunu ifade ederek, sözlerine şu şekilde devam etti:

"2025 yılı yatırım programında demiryolu için ayrılan 250,5 milyar liralık ödeneği, 2026 yılı teklifinde 300,7 milyar liraya çıkarıyoruz. Böylece demiryolunun payı yüzde 51,3'ten yüzde 53'e yükseliyor. Karayollarında ise 199,1 milyar liralık ödeneği 219,5 milyar liraya çıkararak yüzde 40,8 olan payı yüzde 39'a çekiyoruz. 2026 teklifinde havayollarında 23,3 milyar lira, denizcilikte 10,1 milyar lira, haberleşmede ise 9,1 milyar lira seviyesine güncelliyoruz. Böylece beş sektörde 2026 yılı için toplam 562,7 milyar liralık yatırım teklifiyle, ulaştırma ve haberleşme altyapısında büyümeyi sürdürüyoruz." dedi.

TOPLAM BÜTÇE ÖDENEĞİ 605 MİLYAR LİRA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, SHGM, KGM ve BTK 2026 yılı toplam bütçe ödeneğini ise 605 milyar lira olarak teklif ettiklerini kaydeden Bakan Uraloğlu, "Geçen seneye oranla yaklaşık yüzde 13'lük bir artış olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.