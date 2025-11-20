Uzun ömürlü hayatın en önemli finansal güvencesi sigorta

GİDEREK uzayan yaşam süresi sağlık harcamaları ve emeklilik ihtiyaçlarını artırıyor. Bu yeni çağda sigorta, bireylerin geleceğe güvenle bakmasını sağlayan en önemli finansal çözüm haline geliyor. Cenevre Derneği'nin 'Sigorta ve Uzun Ömür Ekonomisi: 100 Yıllık Yaşamlar Çağında Koruma Sağlamak' başlıklı raporu, artan yaşam süreleri ve azalan doğum oranlarının getirdiği sosyal ve ekonomik zorlukları ele alıyor. İnsanların uzun yaşam risklerinin farkında olduğunu ancak bu riskleri yönetme konusunda hazırlıksız olduklarını vurguluyor. Raporda, sigorta şirketlerinin bu duruma uyum sağlamak için ürünlerini ve hizmetlerini nasıl yenileyebileceği inceleniyor. Rapor, sigorta şirketleri için önemli fırsatlar olduğunu belirtiyor. Sigorta; aile ve hükümetin yanında, insanları uzun yaşama hazırlamak için en önemli 3 kurumdan biri olarak görülüyor.