Zirai ilaçlar reçeteyle satılacak

TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde artan zehirlenme vakalarına ilişkin bir açıklamada bulunarak artık zirai ilaçlar ve bitki koruma ilaçlarının, beşeri ilaçlar gibi bir ziraat mühendisinin reçetesiyle alınabileceğini açıkladı. Söz konusu ilaçların B-Reçete olarak bilinen Bitki Reçetesi sistemiyle alınacağını belirten Yumaklı, vatandaşların istediği ilacı, istediği zaman almasının mümkün olmayacağına dikkat çekti. Yumaklı, uygulamayı önümüzdeki yıl bütün Türkiye'de hayata geçireceklerini aktardı. Bakan "Mobil kullanıma uygun şekilde tasarlanan bu sistemle, vatandaşlarımız gıda konusunda herhangi bir ortamda müşahede ettikleri her türlü uygunsuzluğu, direkt bizlere çok hızlı şekilde iletebilecek" değerlendirmesinde bulundu.