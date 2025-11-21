Haberler Ekonomi Bankalara yeni talimat: 1 ocak’ta kredi kartlarında tüm limitler değişiyor Bankalara yeni talimat: 1 ocak’ta kredi kartlarında tüm limitler değişiyor Kartlı işlemlerde kullanılacak nakit tavanının 50 bin TL’ye çekilmesi bekleniyor. Düşük limitli kartlar için ise yüzde 25’lik çekim sınırı yükseltilecek. HABER MERKEZİ









YENİ yılda kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemlerinde mevcut 3 aylık azami vadenin ilk aşamada 6 aya, ilerleyen süreçte ise geçmiş yıllarda olduğu gibi 12 aya yükseltilmesi planlanıyor.

12 AYA ÇIKMASI PLANLANIYOR

2024 yılının ilk aylarında BDDK tarafından bankalara gönderilen sözlü talimat ile, kredi kartlarından yapılacak taksitli nakit avans işlemleri için belirlenen vade sayısı 12'den 3'e düşürülürken, kart sahiplerinin toplam limitlerinin en fazla yüzde 25'i oranında nakit çekebilmesine imkan tanınmıştı.