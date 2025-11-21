Sosyal destekte yeni adım: Dar gelirliye vatandaşlık maaşı

M ilyonların beklediği 'Vatandaşlık Maaşı' uygulamasında sistemin nasıl işleyeceği belli oldu. AK Parti'nin seçim vaatleri arasında yer alan Aile Destek Sistemi, hane gelirini garanti altına alacak. "Vatandaşlık Maaşı" olarak da isimlendirilen gelir tamamlayıcı aile destek sistemi gelecek yıl hayata geçirilecek. Aylık geliri belli bir tutarın altında kalan ailelere aylık maaş verilmesini öngören Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemine geçiş için düğmeye basıldı. Cumhurbaşkanlığı ve Aile Bakanlığı çalışmaya başladı. Formül netleşti: Geliri belirlenen sınırın (Örneğin 20 bin TL) altında kalan haneye, devlet aradaki farkı 'maaş' olarak yatıracak.

PİLOT İLLERDE UYGULANACAK Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı ve Aile Bakanlığı proje üzerinde çalışıyor. Çalışmaların önümüzdeki aylarda tamamlanması bekleniyor. Sistemin önümüzdeki yıldan itibaren uygulamaya geçmesi planlanıyor. Önce pilot illerde uygulama başlayacak. Daha sonra ise Türkiye geneline yaygınlaştırılacak. Pilot illerin nereler olacağı önümüzdeki aylarda netleşecek. Ancak, milli gelirin en düşük olduğu iller, deprem bölgesi ile büyük şehirler içinde kent yoksulluğunun en yoğun yaşandığı yerlere öncelik verilecek.

FARK MAAŞ OLARAK ÖDENECEK

Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP) ile uyumunu da gözeterek, hanelerin belirli bir gelir düzeyini garanti altına alan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi kapsamında "Aile Bazlı Vatandaşlık Maaşı" verilecek. Öncelikli olarak yıllık bir gelir sınırı belirlenecek. Bu yoksulluk sınırı ya da asgari ücret gibi bir rakam olacak. Geliri belirlenen rakamın altında kalan ailelere, kazançları ile asgari geçim rakamı arasındaki fark kadar aylık maaş ödenecek. Örneğin belirlenen rakam 20 bin lira, ailenin geliri 16 bin lira ise devlet aylık 4 bin liralık ödeme yapacak. Ailenin hiç geliri yoksa iş bulana kadar belirlenecek ücret kadar maaş bağlanacak.