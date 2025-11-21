Yenice ıhlamur balına AB’den coğrafi işaret onayı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Yenice ıhlamur balı Avrupa Birliği'nde tescil edilen 43. coğrafi işaretli ürünümüz oldu" dedi. Bakan Kacır, şu ifadelere yer verdi:"Ülkemizin kıymetli ürünleri uluslararası alanda değer görmeye devam ediyor. Yenice ıhlamur balı Avrupa Birliği'nde tescil edilen 43. coğrafi işaretli ürünümüz oldu. Karabük'ümüze, üreticilerimize hayırlı olsun diyor, emeği bulunan herkese tebriklerimi iletiyorum. Yerel kalkınma hamlesi ile yerelden küresele uzanan başarı hikayeleri yazmaya devam edeceğiz."