Artık faturalar cep yakmayacak! tavan fiyat uygulamasında rakamlar belli oldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) haberleşme tarifelerinde uyguladığı tavan fiyatlar mobil haberleşme faturalarını aşağı çekti. Vatandaşlar e-Devlet'te bulunan "BTK Tarife Karşılaştırma" uygulamasına girdiklerinde mobil haberleşme hizmeti, sabit telefon ve sabit internet hizmetlerine ilişkin operatörler ve servis sağlayıcıların fiyat tekliflerini karşılaştırabiliyor.Uygulamaya göre, 1 gigabayt internet fiyatı 24 TL'ye kadar düştü. 5 gigabayt internet 120 TL'ye, kampanyalarla birlikte 60 gigabayt internet ise 350 TL'ye satılıyor. Sabit telefonda ortalama aylık en düşük teklif 39.99 TL olarak sunuluyor. Sabit internet ise en düşük aylık 504 TL.

BTK, 1 Nisan 2026'ya kadar 5G öncesi operatörlere tavan fiyat sınırı getirmişti. BTK'nın yaptığı azami ücret tarifesine göre, mobil ve sabit hatlar yönüne yapılan yurt içi aramaların dakikası 4.11 TL'yi, yurt dışını arama ücretinin dakikası ise 48.68 TL'yi geçemiyor. Yurt içi SMS ücreti 2.93 TL, yurt dışına gönderilen mesajların bedeli 8.54 TL olarak uygulanıyor. Bilinmeyen numaralar servisinde dakika başı ücret ise 11.65 TL'yi aşamıyor.1 Ekim 2025'den geçerli olmak üzere taahhüttü sona eren vatandaşlara yeni tarifelerde en fazla yüzde 32'ye varan artışlar uygulanıyor. BTK tarife sınırını 5G öncesinde getirerek, operatörlerin yatırım maliyetlerini vatandaşın sırtına yüklemelerinin önüne geçmişti.





5G, 1 NİSAN'DA DEVREYE GİRECEK

Türkiye'yi yüksek hızlı internete taşıyacak 5G ise 1 Nisan 2026 itibarıyla kullanıma sunulacak. Yeni frekans bantları üzerinden 5G hizmeti sunulmasıyla birlikte, internet hızlarının 10 kata kadar artması öngörülüyor. Cihazları ve SIM kartları 5G teknolojisine uygun olan ve 4.5G hizmetinden faydalanan abonelerin, mevcut tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmaması kaydı ile ve ek bir ücret ödemeden 5G hizmetlerinden faydalanmaları sağlanacak. 5G, sadece daha hızlı bir bağlantı değil, aynı zamanda daha akıllı, daha güvenilir ve daha kapsayıcı bir dijital ekosistemin temel taşı olacak. İndirme hızlarını saniyede 10 gigabit hıza çıkaracak 5G, bir filmi saniyeler içerisinde indirme imkanı sunacak. Akıllı evler, araçlar, anahtarlar, lambalar, saatler ve benzeri cihazların akıllandığı bir çağa girilecek. Örneğin uzaktan yapılacak cerrahi işlemler, 5G ile olanaklı bir hale gelecek. Ameliyatlar 5G üzerinden yapılabilecek, milisaniye hızları konuşulan bir teknoloji uzaktan cerrahi operasyonların yapılmasına imkân verecek.