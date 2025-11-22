Gürcan: Optik sektörü globaldeki ağırlığını artırıyor

12. Uluslararası Silmo İstanbul Optik Fuarı'nı ziyaret eden Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Türkiye gözlük imalat sektörünün her açıdan kendisini geliştirdiğine dikkat çekti. Sektörün her geçen yıl global pazarındaki payını arttırdığını ifade eden Mahmut Gürcan, "Özellikle firmalarımızın dünya genelinde birçok ülkeye ihracat yapması bu gelişmenin en önemli kanıtı" dedi. Yerli ve global 170 firmanın 850'yi aşkın markasını optik endüstrisi ile bir araya getiren fuarda, stantları ziyaret eden Mahmut Gürcan, katılımcı firmalar ile sohbet etti. Fuar ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Mahmut Gürcan, "Fuara giriş yaptığınız anda itibaren stantlardaki yoğunluğunu fark edebiliyorsunuz. Katılımcı firmaların ve ziyaretçilerin memnuniyetini görebiliyorsunuz. Özellikle fuar katılımcısı 170 firmanın 43'ünün, başta İtalya olmak üzere, Avrupa Birliği'nden ve dünyanın farklı ülkelerinden gelmiş olması gurur verici" dedi.