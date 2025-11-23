Denizli’de benzersiz keşif: Mısır kapçığından hasır dokuma

Denizli'nin Çal ilçesinde yapılan saha çalışmaları sırasında Anadolu'da bugüne kadar örneği rastlanmayan mısır kapçığı hasır dokuma tekniği keşfedildi. Çal Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yürütülen "Dokuma Kültürü Belgeleme Projesi" kapsamında Çal'ın tüm mahallelerini tek tek gezerek yerel dokuma kültürünü belgelendi.

TEZGAHTA KURUTULUYOR

Çalışmalar kapsamında, Dağmarmara Mahallesi'nde yapılan özgün dokuma türünde mahalle sakinleri, mısır koçanlarının dış kabuklarının (kapçık) el işçiliğiyle oluşturuyor. Mahalle sakinleri tarafından tarlalardan toplanan mısır koçanlarını topladıktan sonra önce suda ıslatıyor ardından kurulu olan el tezgahlarında örülüp kurutuluyor. Kurutulan mısır koçanları özenle dış kabuklarından ayrılıp el işçiliği ile örülüyor. Ortaya çıkan hasır dokuma ürünleri geçmişte ev zeminlerinde, duvar süslerinde ve eşyaların kaplamasında kullanıyordu.