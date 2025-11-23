Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tayfun Çıracı’dan öneri: Vergi düzenlemesi 1 yıl ertelensin

Ocak'tan itibaren yürürlüğe girmesi planlanan yeni vergi düzenlemesinin esnaf açısından sorun yaşanacağından endişe duyduklarını kaydeden Altındağ Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Tayfun Çıracı, "Bu düzenleme aceleye getirilmemeli. Ülke genelinde esnaf sanatkarlar ve teşkilatları hazırlıksız. Bakanlık ile altyapısını birlikte hazırlayalım" dedi. AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı'ya esnafın beklentilerini aktaran Çıracı, "Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni düzenlemeye göre, basit usulde vergilendirilen birçok meslek grubuna mensup esnaf sanatkarlarımız, 2026 yılı başından itibaren gerçek usulde vergilendirilecekler. 30 binin üzerindeki nüfusu olan ilçelerde geçerli olacak bu düzenleme üyelerimizi endişelendiriyor. İzmir'de Karaburun, Kınık ve Beydağ dışında nüfusu 30 binin altında olan ilçe yok. Altındağ'da çalışan esnaf sanatkarlar da basit usülden gerçek usule geçecek. Bu da esnafın sırtına çok önemli bir maliyetin yükleneceği anlamına geliyor. Mutlaka bir geçiş süresi tanınması gerekiyor" diye konuştu.

'ÖNERİLERİMİZİ SUNDUK'

Ceyda Bölünmez Çankırı'nın iktidar partisinin bir üyesi olduğunu hatırlatan Çıracı, "Düşüncelerimizi ve önerilerimizi bir rapor halinde değerli vekilimize sunduk. İESOB Başkanımız Yalçın Ata da her platformda yeni düzenlemeye yönelik esnaf kesiminin önerilerini dile getiriyor. Düzenleme, başta lokantacılar, tamirciler, inşaatçılar, taksiciler ve küçük perakendeciler olmak üzere çok sayıda üyemizi etkileyecek. Altındağ ticari sirkülasyonu canlı olan bir ilçe değil. Esnaf kendi yağında kavrulmaya, evine ekmek götürmeye, çalışanının geçimini sağlamaya çaba gösteriyor. Bu uygulama yürürlüğe girerse, esnafa damga vergisi, geçici vergi, muhasebe ücreti, muhtasar ve stopaj bedelleriyle aylık 5 bin liraya varan ek bir maliyet gelecek" dedi.

ÇIRACI'DAN ÖNERILER...

DÜZENLEME için esnafa bir geçiş süresi tanınmasını isteyen Çıracı önerilerini şöyle dile getirdi: "Öncelikle şunu söylemek gerekir ki esnaf sanatkarlar uygulanması düşünülen yeni düzenlemeye hazırlıksız yakaladı. Bu haliyle devlet de düzenlemeden beklediği geliri sağlayamayabilir. Bizim önerimiz, alt yapı hazırlanana kadar esnaf sanatkarlara bir geçiş süreci tanınmalı, düzenleme bir süre ertelenmelidir. Örneğin uygulamadan daha fazla verim alınabilmesi adına düzenleme bir yıl ertelenmeli, bu süreçte de Ankara'da en üst kuruluşumuz olan TESK ve Bakanlık yetkililerinin işbirliği altında çalışmalar yapılmalıdır. Bu çalışmalarda düzenlemenin kriterleri yeniden gözden geçirilmeli, illerin nüfuslarına, sosyo-ekonomik şartlarına ve mesleklere göre hadler belirlenmelidir. Bu şekilde hem yeni düzenlemenin sancısız şekilde hayata geçirilmesi sağlanacak, hem de devletin daha fazla gelir elde etmesinin önü açılmış olacaktır."