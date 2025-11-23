Haberler Ekonomi İzmir Foça balık hali’nde kış bereketi! 'Cam gibi tazelikteler' İzmir Foça balık hali’nde kış bereketi! 'Cam gibi tazelikteler' İzmir’in Foça ilçesindeki balık halinde kış sezonu hareketliliği başlarken, tezgahlardaki çeşitlilik dikkat çekiyor. Balık hali esnafı, kış sezonunda en çok sardalya ve uskumrunun tüketildiğini belirterek Ege’ye özgü diğer türlerde de bolluk yaşandığını ifade etti. HABER MERKEZİ









Foça Balık Hali'nde kış sezonu başladı. Tezgahlardaki çeşitlilik artarken balıkçılar bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi. Halde 30 yıldır tezgah sahibi olan İbrahim Göl, kışa girerken hangi balıkların tercih edilmesi gerektiğine dair değerlendirmelerde bulundu. Kasım ayının deniz ürünleri açısından verimli geçtiğini belirten Göl, sağlık açısından sardalya ve uskumrunun tam mevsimi olduğunu vurguladı.

Göl, "Kasım ayında sardalya ve uskumru, B12 vitamini ve Omega yağ asitleri açısından çok zengindir, bu dönemde mutlaka tüketilmeli. Ayrıca 'Ceran' dediğimiz kefal türü lezzetlidir. Özellikle göç balığı olan orijinal Foça çipurası şu an en lezzetli döneminde. Kasım çipurası ve dil balığı bu mevsimde yumurtalı olur, lezzetine doyum olmaz. Ahtapot sezonumuz da açıldı, sevenler için taze ürünlerimiz mevcut" dedi.