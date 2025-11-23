Manisa yüksek teknoloji ürünlerin yeni üretim merkezi

TÜRKİYE'NİN en önemli sanayi kentlerinden biri olan Manisa, yüksek teknoloji ürünlerinin üretim merkezi haline geldi. Türkiye genelinde istihdamın yüzde 2,31'lik bölümü, Ege'nin en büyük kenti İzmir'de ise yüzde 1,96'sı yüksek teknoloji alanında çalışırken, bu oran Manisa'da yüzde 6,82 olarak gerçekleşti. Manisa sanayisine ilişkin hazırlanan rapora göre, il genelindeki fabrikaların yüzde 16,8'i elektrikli teçhizat imalatı, yüzde 6,79'u elektronik ve optik ürünler imalatı yapıyor. Yaklaşık 5,4 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Manisa, bölgesel ölçekte güçlü bir ekonomik aktör olarak öne çıkıyor.