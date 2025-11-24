EBSO’nun minikleri dünya şampiyonu oldu

Bergama Dereköy EBSO Ortaokulu'nun robotik takımı, İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen ve teknoloji ile inovasyonun en prestijli organizasyonları arasında yer alan Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları Dünya Şampiyonasında büyük bir başarıya imza attı. Öğrencilerden İlyas Efe Çolak, Gökhan Gezer ve Danışman Öğretmen İsmail Mustu'dan oluşan takım, dünya genelinden yüzlerce öğrencinin katıldığı yarışmada üstün performans sergileyerek Maze Solving ve Footbot MBot League kategorilerinde dünya ikincisi oldu.

AZİM VE KARALILIK BAŞARI GETİRDİ

Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar çocuklarımızın ülkemize ve kentimize önemli bir gurur yaşattığını belirterek "İlk olarak, Fibonacci Uluslararası Robot Olimpiyatları Avrasya Şampiyonası'nda elde ettikleri başarıyla göğsümüzü kabartarak, dünyanın dört bir yanından seçkin okulların yarıştığı İtalya'nın Roma kentinde düzenlenen Fibonacci International Robot Olympiad organizasyonuna katılma hakkı kazanan öğrencilerimiz bu sefer de üstün bir performans sergiledi. "Maze Solving" ve "Footbot MBot League" kategorilerinde azim ve kararlılıkla yarışarak her iki kategoride de "Dünya İkincisi" olmayı başardılar. Teknolojiye olan ilgileri, disiplinli çalışmaları ve öğretmenlerimizin özverili rehberliğiyle bu başarıyı ülkemize armağan ettiler. Bu gururu bize yaşatan öğrencilerimizi, değerli öğretmenlerimizi ve emeği geçenleri yürekten tebrik ediyor; başarılarının gelecekte çok daha büyük ufuklara uzanacağına yürekten inanıyorum" açıklamasını yaptı.