Makine ihracatı rekor kırdı

Türkiye'nin makine ihracatı yılın 10 ayında 23.6 milyar dolara ulaşırken, ocak-ekim dönemi rekoru kırıldı. Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) verilerine göre, serbest bölgeler de dahil edildiğinde makine imalat sanayisinin konsolide ihracatı, yılın 10 ayında 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0.8 artışla 23.6 milyar dolara yükseldi. İhracatta tonaj açısından düşüş yaşansa da kilogram başına ortalama ihracat fiyatlarının 8.1 dolara yükselmesi tüm zamanların en yüksek ocak-ekim ihracat gelirinin elde edilmesini sağladı. Yıllıklandırılmış ihracat rakamı ise 28.3 milyar dolara ulaştı.