Türkiye’nin bitki bazlı gıdalardaki potansiyeli artıyor

Bitki Bazlı Gıdalar Derneği (BİTKİDEN) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Akdağ, "Türkiye'nin tüketici, iç pazar ve ihracat açısından büyük bir potansiyeli var çünkü biz hala Avrupa'ya göre genç bir jenerasyonuz" dedi. Akdağ, bitki bazlı gıdalarda son dönemde en hızlı yatırım ve gelişimin Avrupa'da olduğuna dikkati çekerek, "Danimarka olmak üzere Avrupa ülkeleri bu alanda gıda politikaları oluşturuyor. Biz de ulusal bir politika oluşturmalıyız. Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek. Genç kuşaklar bu ürünlere daha fazla ilgi duyuyorlar" diye konuştu.