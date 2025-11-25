Altın fiyatları yükselişte! 25 Kasım Salı canlı altın fiyatları





Çeyrek altın 9 bin 573 liradan, cumhuriyet altını ise 38 bin 144 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı yüzde 0,2 artışla 4 bin 142 dolarda seyrediyor.

Altın ABD'de faiz kararına ilişkin beklentiler ile jeopolitik ve siyasi gelişmelerin etkisiyle hareket ediyor. Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, iş gücü piyasasına dair endişelerine değinerek, aralık ayı toplantısında faiz indirimi yapılmasını savunduğunu ifade etti. San Francisco Fed Başkanı Mary Daly de iş gücü piyasasında ani bir bozulmanın enflasyonun alevlenmesinden daha olası ve yönetilmesinin daha zor olduğunu düşündüğünü söyledi. Daly, gelecek ay faiz oranlarının düşürülmesini desteklediğini kaydetti.