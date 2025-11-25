Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri 12 puan iyileşti

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerine ilişkin "Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre ise beklentiler 12 puan iyileşti" değerlendirmesinde bulundu.

BAKAN ŞİMŞEK: ENFLASYON BEKLENTİLERİNDE 12 PUANLIK İYİLEŞME

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentileri kasımda geriledi. Geçen yılın aynı dönemine göre beklentiler 12 puan iyileşti.

Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz.

Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."