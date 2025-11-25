Elektrik faturasında 984 TL'yi geçenler dikkat!

Gelir düzeyine göre daha adil bir sistemi hedefleyen elektrikte yeni tarife dönemi için geri sayım başladı. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek sistemde, mesken tüketici grubundakilerin yıllık tüketim miktarı 4 bin kilovatsaati geçerse, kamu desteğinden yararlanamayacaklar.

2025 TÜKETİMİ ALINACAK

1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak yeni tarifede konutların 2025 tüketimleri baz alınacak. Yani bir hane 2025 yılı genelinde toplamda 4 bin kilovatsaati aşmışsa 2026 yılı boyunca son kaynak tedarik tarifesi üzerinden faturası düzenlenecek. Mesken aboneleri, siteler, apartman ortak kullanım alanları ve bazı kamu kurumlarının 4 bin kilovatsaat sınırına takılması söz konusu olacağı gibi sınırı aşacağını öngörenler tasarruf tedbirlerini şimdiden almaya başlayabilir. Mesela evlerdeki lambalar tasarrufluları ile değiştirilebilir, elektronik aletler daha az kullanılabilir.

SERBEST TÜKETİCİ HAKKI

Aboneler serbest tüketici olmanın avantajından da faydalanıp, diledikleri bir tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak oradan elektrik enerjisi satın alabilirler. Böylece kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilir. Ancak tedarik şirketleri tarifedeki gibi tek bir birim fiyat önerebileceği gibi piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebilir. Bu konuda tüketiciler kendileri için en uygun fiyatı tercih ederek avantaj sağlayabilir.