Elektrik faturasında 984 TL'yi geçenler dikkat!

Gelir düzeyine göre daha adil bir sistemi hedefleyen elektrikte yeni tarife dönemi için geri sayım başladı. 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek sistemde, mesken tüketici grubundakilerin yıllık tüketim miktarı 4 bin kilovatsaati geçerse, kamu desteğinden yararlanamayacaklar.
Elektrik perakende şirketleri bu yıl itibarıyla 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye başladı. Uzmanlar, vatandaşların ucuz elektrik fırsatından yararlanmaları için tasarruf tedbirlerini almaları gerektiğini belirtiyor.
2025 TÜKETİMİ ALINACAK
1 Ocak 2026'dan itibaren uygulanacak yeni tarifede konutların 2025 tüketimleri baz alınacak. Yani bir hane 2025 yılı genelinde toplamda 4 bin kilovatsaati aşmışsa 2026 yılı boyunca son kaynak tedarik tarifesi üzerinden faturası düzenlenecek. Mesken aboneleri, siteler, apartman ortak kullanım alanları ve bazı kamu kurumlarının 4 bin kilovatsaat sınırına takılması söz konusu olacağı gibi sınırı aşacağını öngörenler tasarruf tedbirlerini şimdiden almaya başlayabilir. Mesela evlerdeki lambalar tasarrufluları ile değiştirilebilir, elektronik aletler daha az kullanılabilir.
SERBEST TÜKETİCİ HAKKI
Aboneler serbest tüketici olmanın avantajından da faydalanıp, diledikleri bir tedarikçi ile ikili anlaşma yaparak oradan elektrik enerjisi satın alabilirler. Böylece kendileri için en uygun tarifeye geçmeyi talep edebilir. Ancak tedarik şirketleri tarifedeki gibi tek bir birim fiyat önerebileceği gibi piyasa fiyatına endeksli fiyat da önerebilir. Bu konuda tüketiciler kendileri için en uygun fiyatı tercih ederek avantaj sağlayabilir.
MESAJ GİTMEYE BAŞLADI
Elektrik perakende şirketleri bu yıl itibariyle 4 bin kilovatsaati aşanlara mesaj göndermeye de başladı. Mesajda, "Tüketiminiz son kaynak tedarik tarife limitinin üzerine çıkmıştır. Serbest tüketici hakkınızdan faydalanmak isterseniz tedarik şirketleri ile ikili anlaşma imzalayabilirsiniz" diye bilgilendiriyor.
FATURASI 984 TL'Yİ GEÇENLER….
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 2026 yılı için uygulanacak "Son Kaynak Tedarik Tarifesi"ne ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlanmıştı. Buna göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren mesken tüketici grubuna yönelik yıllık tüketim miktarı 4 bin kWh olarak uygulanacak. Yani yaklaşık 984 TL'nin üzerinde faturası olan aboneler devlet desteğinden yararlanamayacak.
YAPILAN DÜZENLEMEDEN ABONELERİN YÜZDE KAÇI ETKİLENECEK?
Güncel verilere göre, mesken abonelerinin sayısı 43 milyon civarında. Bu düzenleme sonrası tüketimi yüksek olan yaklaşık 2.5 milyon mesken abonesi, yani tüm mesken abonelerinin yaklaşık yüzde 6'sı bu düzenlemeden etkilenecek.
EPDK'nın açıklamasına göre alınan karar ile yıllık tüketim miktarının 4.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen mesken tüketicilerinin ve yıllık tüketim miktarının 15.000 kWh ve üzeri olmasına bağlı olarak son kaynak limitini geçen kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer sanayi ve aydınlatma abone gruplarında yer alan tüketicilerin desteklenen gruptan çıkarılarak gerçek maliyetlerden elektrik enerjisi tedarik etmeleri amaçlanıyor.
Sanayi, kamu ve özel hizmetler sektörü ve aydınlatma abone grupları için 15.000 kWh limitinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Tarımsal faaliyetler grubunda son kaynak limiti değiştirilmemiş olup tarımsal faaliyetle uğraşan herhangi bir tüketici bu düzenlemeden etkilenmeyecek. Camiler, ibadethaneler, cemevleri, dernekler düzenlemenin dışında tutuldu. Ayrıca şehit aileleri ve muharip/malul gaziler, köy içme suları, AFAD'a ait geçici barınma merkezleri, elektrikle çalışan diyaliz destek ünitesi, solunum cihazı ve benzeri mahiyette yaşam destek cihazlarına bağımlı olan tüketiciler de bu düzenlemenin dışında yer almakta.