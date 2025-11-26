Dikkat yasa değişiyor oranlar artıyor: Erken emeklilik için hesaplı dönem! İşte detaylar..

ASGARİ ÜCRET ETKİSİ DE VAR

Bu rakam yeni asgari ücretle daha da artacak. Gurbetçiler zaten yüzde 45 oranında ödeme yapıyor. Bu yüzden yurt dışı borçlanmalarda oran değişmeyecek. Ancak asgari ücret artışı onların da ödemelerini artıracak. Annelerin 3 çocuk için 2160 gün satın alma hakkı var. Onlar için oran yüzde 32 olarak uygulanmaya devam edecek. Yüzde 45 onları etkilemeyecek. Ama asgari ücret artışı onların da ödemelerini artıracak. Bu yıl borçlanma yapanlar mevcut brüt asgari ücret olan 26 bin 5 TL'den hesaplanarak ödeme yapıyor. Yeni yılla birlikte asgari ücret artışı ile birlikte yeni hesap yapılacak. Örneğin; yıl sonu enflasyon oranı kadar bir artış olursa yani yüzde 28.5 artış olursa brüt asgari ücret 33 bin 416 TL'ye çıkacak. Bu da ödenecek rakamı artıracak.

BAŞVURU YAPMAK YETERLİ

Yeni yılla birlikte hem oranların yüzde 45'e çıkması hem de asgari ücretin artması borçlanma miktarlarını da yükseltecek. Oysa bu yıl bitmeden borçlanma başvurusu yapanlar mevcut rakamlardan ödeme yapacağı için kazançlı çıkacak. Böylece daha az ödeyecek. Her iki artış da dikkate alınırsa 18 aylık askerlik borçlanmasında cepte kalacak para 121 bin TL'yi bulacak. Doğum borçlanmasında ise oran değişmese de asgari ücret artışıyla cepte kalacak para 57 bin liraya ulaşacak.