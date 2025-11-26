Enflasyonda beklenti 12 puan birden iyileşti

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin Kasım ayında gerilediğini, ekonomide fiyat istikrarının, verimlilik artışı ve refah seviyesinin yükseltilmesi hedefi doğrultusunda kararlı adımların devam edeceğini vurguladı. Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini değerlendirdi. Hanehalkı ve reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinin, kasımda gerilediğine işaret eden Şimşek, geçen yılın aynı dönemine göre beklentilerin 12 puan iyileştiğini bildirdi.

MAKAS 28.75 PUAN OLDU

BAKAN Şimşek, açıklamasında şunları kaydetti: "Dezenflasyon odaklı politikalarımızı kararlılıkla uygulamayı sürdürürken enflasyondaki düşüşün devamıyla birlikte beklentilerdeki iyileşmenin güçleneceğini ve fiyatlama davranışlarındaki katılığın azalacağını öngörüyoruz. Ekonomimizi fiyat istikrarının sağlandığı, verimliliğin arttığı ve refah düzeyinin yükseldiği güçlü bir yapıya kavuşturmak için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceğiz."Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı. Kasım ayında piyasa katılımcılarının enflasyon beklentisi yükselirken, reel sektör ve vatandaşın beklentileri düşüş gösterdi. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0.23 puan artarak yüzde 23.49'a yükseldi. Enflasyon beklentileri reel sektör için 0.60 puan düşüşle yüzde 35.70'e, hanehalkı için 2.15 puan azalışla yüzde 52.24'e geriledi. Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 1.67 puan azalarak yüzde 24.83'e indi. Enflasyon beklentilerinde en düşük beklenti ile en yüksek arasındaki makas 28.75 puan olarak belirlendi.