Haberler Ekonomi Bakan Bolat açıkladı: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak Bakan Bolat açıkladı: Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ‘‘Hizmetler sektöründe istihdam sayısı 21 milyona ulaştı. Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak. Türkiye yaklaşık 62 milyar dolar net dış ticaret fazlası elde edecek’’ dedi. İHA









Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Hizmet İhracatının Şampiyonları" törenine katıldı. Bu yıl 7.si düzenlenen programda en fazla ihracat gerçekleştiren 60 firmaya ödülleri takdim edildi. Törende konuşan Ticaret Bakanı Bolat, hizmet ihracatının da mal ihracatı kadar değerli olduğunu belirterek bu yıl hizmet ihracatının 121 milyar doları aşacağını vurguladı. ÜRETİM, İSTİHDAM VE İHRACATTA DENGE 2025'in üretim, istihdam, mal ve hizmet ihracatı noktasında dengeli ve olumlu yönde ilerleyen bir yıl olduğunu belirten Bolat, ''Türkiye yaklaşık 17 bin dolar kişi başına düşen milli geliri olan bir ülke olarak 2025'i tamamlayacak'' ifadelerini kullandı. Finansman maliyetlerinin düşmeye devam edeceğini de söyleyen Bolat, ''Enflasyondaki azalışa paralel olarak finansman maliyetlerinin düşüş trendi 2025 ortalarından itibaren başladı. Finansman maliyetlerindeki azalmanın 2026'da düzenli bir şekilde devam etmesini tahmin ediyoruz'' dedi.

''BU YIL HİZMET İHRACATI 121 MİLYAR DOLARI AŞACAK'' 2025 yılı için 390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatı hedefinin olduğunu da hatırlatan Bakan Bolat, ''390 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracatını aşmayı hedefliyoruz. Hizmetler sektöründe istihdam sayısı 21 milyona ulaştı. Bu yıl hizmet ihracatı 121 milyar doları aşacak. Türkiye'ye yaklaşık 62 milyar dolar net dış ticaret fazlası elde edecek'' diye konuştu. Hizmetler sektörünün dış ticaret fazlası veren bir sektör olduğunu vurgulayan Bolat, ''Türkiye hizmetler ticaretinde fazla sağlayan 5'inci dünya ülkesi konumunda. Yani 62 milyar dolar dünyada bizi 5'inci sıraya yükseltiyor hizmetler dengesi fazlasında. Aynı zamanda da dış ticaret açığımızı azaltarak cari işlemler dengemizde iyi bir tablo oluşmasını sağlıyor. Geçen yılı 10,5 milyar dolar cari açıkla kapattık. Bu yıl da 21-22 milyar dolar bir cari açığımız olacak. Tolere dilebilir, makul bir denge olarak nitelendirmek mümkündür. Gönül ister ki cari işlemler fazlamız olsun. Onun için de hep birlikte mücadele ediyoruz'' şeklinde konuştu. Hizmetler sektörünün istihdamdaki payına ilişkin de bilgi paylaşan Bolat, ''Hizmetler sektörünün istihdamdaki payı yüzde 65. Hizmetler sektöründe istihdam sayısı 21 milyon. Sektörün milli gelirdeki payı yüzde 60'a yaklaştı'' sözlerini ifade etti.