Bakan Bolat: Cari dengede 500 milyon dolar fazla bekliyoruz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan ekim ayı dış ticaret istatistiklerini değerlendirdi.

Ülke ihracatının ekimde yüzde 2 artışla 23 milyar 941 milyon dolara yükseldiğini ve tarihin en yüksek ekim ayı ihracatının yapıldığını belirten Bolat, "Aynı zamanda tarihin dördüncü en yüksek aylık ihracatı da yakalanmıştır. Böylelikle ekim itibarıyla yıllıklandırılmış mal ihracatımız 270,1 milyar dolara ulaşmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bolat, eylül itibarıyla yıllıklandırılmış mal ve hizmetler ihracatının, bu yılın başında belirlenen 390 milyar dolar hedefini aşarak 390,6 milyar dolara yükseldiğini anımsatarak, bu rakamın ekim ayında 391,7 milyar dolara ulaşmasını beklediklerini bildirdi.

Bu rekorların küresel ticarette artan korumacılık ve jeopolitik gerginliklerin baskıladığı dış talebe rağmen yakalandığını belirten Bolat, şöyle devam etti:

"Belirlediğimiz hedefleri aştık, daha üst hedefler için var gücümüzle çalışıyoruz. Mal ve hizmet ihracatında izlenen olumlu seyir, cari işlemler dengesinin fazla vermesine katkı sağlamaktadır. Bakanlığımız tahminlerine göre ekim ayında cari işlemler dengesinde yaklaşık 500 milyon dolar fazla verilmesi beklenmektedir. Bu değerle cari işlemler dengesinde kaydedilen fazlanın dördüncü aya ulaşacağı öngörülmektedir. Tarihsel ortalamaların altında seyretmeye devam eden cari işlemler açığının, Orta Vadeli Program (2026-2028) kapsamında 2025'te milli gelire oranla yüzde 1,4 olarak gerçekleşmesi öngörülmektedir. Belirlediğimiz hedefleri aştık, daha üst hedefler için var gücümüzle çalışıyoruz."

Bolat, ekimde ithalatın da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 artarak 31,5 milyar dolar olduğunu aktararak, "Ocak-ekim döneminde ithalatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,1 artışla 299,2 milyar dolar olmuştur. İthalat artışının büyük ölçüde piyasa dalgalanmalarıyla altın kaynaklı olduğunu görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Binek otomobiller, doğal gaz, bakır ve motorlu kara taşıtları aksamlarının en çok artış yaşanan ürünlerde olarak ön plana çıktığını bildiren Bolat, ekimde yıllıklandırılmış ithalatın geçen yılın aynı ayına göre 21 milyar dolar artarak 361,1 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirtti.

Bolat, dış ticaret açığının ekimde yüzde 27,6 artarak 7,6 milyar dolar olduğuna dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Bu yılın ocak-ekim döneminde dış ticaret açığımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 artışla 74,7 milyar dolar olmuştur. Yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre 13 milyar dolar artarak 91 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Zayıf dış talep, yakın coğrafyamızda süregelen savaşlar, iç karışıklıklar ve gerilimler, tarife artışlarının getirdiği belirsizliğin devam etmesiyle beraber gelen zorlu rekabet şartlarına rağmen hem mal hem de hizmet ihracatımızda artış devam ediyor."

Bolat, Bakanlık olarak ticareti kolaylaştırmak, ihracatçıların rekabet gücünü artırmak, ikiz dönüşüm sürecine uyum sağlamak, ticari diplomasi ağını güçlendirmek ve ihracatçılara destek ve finansman imkanları sunmak üzere çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.