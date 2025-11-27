Haberler Ekonomi Bakanlık zorunlu hale getirdi: Binalar artık yağmur suyu toplayacak! Bakanlık zorunlu hale getirdi: Binalar artık yağmur suyu toplayacak! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 1 Ocak 2026 itibariyle inşa edilecek belli büyüklükteki binalarda yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumunu zorunlu hale getirdi. HABER MERKEZİ









Küresel iklim değişikliğinin artan etkileri su tasarrufunu daha da önemli hale getirirken, yağmur suyu ve gri su hasadını zorunlu kılan düzenleme uygulamaya geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 1 Ocak 2026 itibariyle yapılacak belli büyüklükteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumunu zorunlu hale getirdi. Yağmur suyu sistemi, depo hacmi 7 metreküpün üzerinde olan parsel alanı 2 bin metrekareden büyük alanlardaki yapılar, parseldeki çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareden büyük özel yapılar ve kamu binalarında zorunlu olacak. Bu sayede binalarda yıllık ortalama 6.2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak.

Filtreden geçirilen yağmur suyu, bahçe sulaması ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Gri su, yani duş, küvet ve el-yüz yıkama lavabolarından elde edilen sular arıtılarak sadece tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Sistem yatak sayısı 200'den fazla olan konaklama tesisleri, yapı inşaat alanı 10 bin metrekareden büyük olan AVM'ler ve yapı inşaat alanı 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında zorunlu olacak. Bu şekilde binalarda yıllık ortalama 4 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak. Yağmur suyu ve gri su sistemleriyle 1.5 yılda Mogan Gölü kadar sudan tasarruf edilmesi hedefleniyor.