Bakanlık zorunlu hale getirdi: Binalar artık yağmur suyu toplayacak!

Küresel iklim değişikliğinin artan etkileri su tasarrufunu daha da önemli hale getirirken, yağmur suyu ve gri su hasadını zorunlu kılan düzenleme uygulamaya geçiriliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da 1 Ocak 2026 itibariyle yapılacak belli büyüklükteki özel ve kamu binalarında yağmur suyu ve gri su sistemlerinin kurulumunu zorunlu hale getirdi. Yağmur suyu sistemi, depo hacmi 7 metreküpün üzerinde olan parsel alanı 2 bin metrekareden büyük alanlardaki yapılar, parseldeki çatı iz düşüm alanı 1000 metrekareden büyük özel yapılar ve kamu binalarında zorunlu olacak. Bu sayede binalarda yıllık ortalama 6.2 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak.
Filtreden geçirilen yağmur suyu, bahçe sulaması ve tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Gri su, yani duş, küvet ve el-yüz yıkama lavabolarından elde edilen sular arıtılarak sadece tuvalet rezervuarlarında kullanılacak. Sistem yatak sayısı 200'den fazla olan konaklama tesisleri, yapı inşaat alanı 10 bin metrekareden büyük olan AVM'ler ve yapı inşaat alanı 30 bin metrekareden büyük kamu binalarında zorunlu olacak. Bu şekilde binalarda yıllık ortalama 4 milyon metreküp su tasarrufu sağlanacak. Yağmur suyu ve gri su sistemleriyle 1.5 yılda Mogan Gölü kadar sudan tasarruf edilmesi hedefleniyor.
DEPOLAMA YAPILACAK
Binalarda yağmur suyu toplama sistemi ve gri su sisteminde elde edilen suların depolaması için kullanılacak tanklar arka ve yan bahçelerde zemin altında, ön bahçelerde ise yola 2 metreden fazla yakın olmamak şartıyla zemin altında herhangi bir öncelik sırası olma olmadan konumlandırılabilecek. Depolama kapasitesi yağmur suyu hasadında, binanın bulunduğu ilin metrekareye düşen yıllık toplam yağış miktarı ortalaması ve çatının özelliklerine göre hesaplanan yıllık toplanabilir yağmur suyu miktarının en az yüzde 6'sını karşılayacak şekilde, gri su hasadında ise kapasite sistemin bağlı olduğu rezervuarlarda kullanılacak günlük toplam su miktarının en az yarısını karşılayacak şekilde belirlenecek.
TÜRKİYE'DEN ÖRNEKLER
Dünyada ve Türkiye'de yağmur suyu hasadı ve gri su sistemlerinde birçok örnek de mevcut. Almanya yağmur suyu sistemlerinin kurulduğu binala
binalara su ücreti indirimi getirdi. İngiltere'de ise sistemin uygulandığı ilk sene yüzde 100 vergi indirimi sağlanıyor. Japonya'da 30 bin metrekareden büyük binalarda gri su arıtma sistemleri ve yağmur suyu toplama sistemlerinin kurulması yasa ile zorunlu tutuluyor. Hindistan'da Yani Delhi'de çatı alanı 100 metrekareden, inşaat alanı ise 1000 metrekareden büyük olan tüm binaların; Gujarat'da resmi kurum binalarının yağmur suyu sistemi kullanması zorunlu tutuluyor. ABD'de ise, 100 binden fazla ev yağmur suyu depolama sistemi kullanıyor. Türkiye'de ise birçok özel şirkete ait fabrika ve binalarda yağmur suları çatıya kurulan sistem ile toplanmakta ve sulama suyu olarak kullanılmakta.