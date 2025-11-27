Helal gıda harcamaları 3.4 trilyon dolara yükselecek

11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal Expo Uluslararası Ticaret Fuarı'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dünyada Müslüman tüketicilerin helal ürün ve hizmetlere yaptığı harcamaların 2024 itibarıyla 2.5 trilyon dolara ulaştığını, 2028 yılına kadar bu rakamın 3.4 trilyon dolara yükselmesinin beklendiğini açıkladı. Helal gıda sektöründe ise 2028 itibarıyla yaklaşık 2 trilyon dolarlık bir pazar öngörülüyor. Fuar kapsamında Ticaret Bakanlığı Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) ile Suudi Arabistan Gıda ve İlaç Otoritesi (SFDA) arasında iş birliği anlaşması imzalandı.