Son dakika: Altın fiyatları ne kadar, kaç TL? 27 Kasım Perşembe canlı altın fiyatları





Analistler, bugün yurt içinde ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi ve haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Almanya'da GfK tüketici güven endeksi ile Avro Bölgesinde tüketici güven endeksinin takip edileceğini ve ABD'de ise tatil sebebiyle piyasaların kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 4 bin doların destek, 4 bin 250 doların direnç, konumunda olduğunu ifade etti.

DİĞER