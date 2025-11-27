Türk Hava Sahası’nda ‘Serbest Rota’ dönemi! Uçuş süreleri kısalacak!

HAVACILIKTA önemli bir reform niteliği taşıyan "Serbest Rota Hava Sahası (Free Route Airspace-FRA)" uygulaması, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nce bu geceden itibaren Türk Hava Sahası'nda FL305 (30 bin feet üstü) ve üzerindeki seviyelerde devreye alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, FRA'nın ülke hava sahasında uygulanmaya alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.
UÇUŞ SÜRESİ KISALACAK
URALOĞLU, uygulamanın 2025-2026 kış döneminde, gece yerel saatle 23.00 ile 05.00 arasında yürütüleceğine değinerek, 2026-2027 kış döneminden itibaren ise 24 saat esasına göre tam zamanlı hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.
Sistemin devreye alınmasıyla hava araçlarının daha kısa ve verimli rotaları tercih edebileceğine dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti: "Uygulamanın ilk aşamasından elde edilecek geri bildirimler doğrultusunda, FL305 olan alt limiti Avrupa'daki örneklere benzer şekilde daha aşağı seviyelere çekmeyi değerlendireceğiz.
Bu kapsamda, ülkemizde sürdürülen Hava Sahasının Esnek Kullanımı (FUA) çalışmalarının 10 bin feet-FL285 aralığını kapsayacak şekilde genişletilebilmesi halinde, FRA'nın daha düşük irtifalarda uygulanmasının da önü açılacak. Bu gelişmenin hayata geçmesiyle, Türkiye iç hat uçuşlarında serbest rota kullanımının yaygınlaşması, havalimanları arası uçuşlarda daha uygun güzergahların oluşturulması, uçuş sürelerinin daha da kısalması ve yakıt tasarrufunun artması mümkün olacak."