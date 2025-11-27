Türk Hava Sahası’nda ‘Serbest Rota’ dönemi! Uçuş süreleri kısalacak!

HAVACILIKTA önemli bir reform niteliği taşıyan "Serbest Rota Hava Sahası (Free Route Airspace-FRA)" uygulaması, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'nce bu geceden itibaren Türk Hava Sahası'nda FL305 (30 bin feet üstü) ve üzerindeki seviyelerde devreye alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, FRA'nın ülke hava sahasında uygulanmaya alınmasıyla ilgili açıklama yaptı.

UÇUŞ SÜRESİ KISALACAK

URALOĞLU, uygulamanın 2025-2026 kış döneminde, gece yerel saatle 23.00 ile 05.00 arasında yürütüleceğine değinerek, 2026-2027 kış döneminden itibaren ise 24 saat esasına göre tam zamanlı hale getirmeyi hedeflediklerini vurguladı.