VİMER’in sunduğu hizmet dünyada da tescillendi

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Vergi İletişim Merkezi (VİMER), çağrı merkezi ve kamu hizmeti alanında gösterdiği performansla uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. VİMER, bu yıl 20'ncisi düzenlenen Küresel En İyi Performans Gösterenler Ödülleri kapsamında, "en iyi kamu hizmeti" kategorisinde dünya ikinciliği elde etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, VİMER'in elde ettiği dünya ikinciliğinin, Türkiye'nin kamu hizmetlerinde yenilikçi ve kullanıcı odaklı yaklaşımının uluslararası platformda da tescili olduğunu belirterek, "VİMER, çağrı merkezi ve dijital hizmetlerdeki başarılarıyla yalnızca ulusal ölçekte değil, küresel çapta da örnek gösterilen bir model olarak öne çıkıyor" dedi.