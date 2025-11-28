Aydın’dan ihracat atağı

Tİcaret Bakanlığı'nın faaliyet illerine göre açıkladığı Ekim ayı ihracat rakamları, Ege Bölgesi'nin yükselişini bir kez daha ortaya koydu. Bölgenin ihracatı 10 aylık dönemde yüzde 2 artışla 36 milyar 464 milyon dolara çıkarken, bu büyümeye Aydın da kayda değer katkı sağladı. Aydın, Ekim ayında ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artırarak 194 milyon 800 bin dolara yükseltti. Bölgenin lokomotifi İzmir ise Ekim ayında 1 milyar 929 milyon dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin en fazla ihracat yapan üçüncü kenti oldu.