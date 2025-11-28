Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçe teklifi TBMM’de kabul edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2024 Kesin Hesap kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, görüşmelere katılarak bütçe hakkında sunum yaptı ve milletvekillerinin sorularını cevapladı.Bütçe görüşmelerinin ardından Meclis'te toplu hatıra fotoğrafı çekildi.

2026 bütçe teklifinin TBMM'de kabul edildiğini açıklayan Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bakanlığımız ile bağlı kuruluşlarımızın 2026 yılı bütçe teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Sayın Mehmet Muş'a, komisyon üyelerine, tüm milletvekillerimize ve mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Daha yaşanabilir, daha yeşil, sürdürülebilir şehirler hedefiyle Türkiye Yüzyılı'na yakışan eserler üretmek için güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz.

Hayırlı uğurlu olsun. "