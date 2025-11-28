Tıbbi bitkilerin üretim alanı 6 bin dekara yükseldi

Tarım ve Orman Bakanlığı, doğada kendiliğinden yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerden bilinçli tarımla yüksek verim ve gelir elde edilebilmesi için çalışma yürütüyor. Muğla'nın tohumdan mamul maddeye kadar tıbbi aromatik bitkilerin üretileceği, işleneceği ve pazarlanacağı bir merkez haline dönüşmesi için çaba sarf ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar Muğla'da gıda, ilaç ve kozmetik gibi sektörlerde ham madde olarak kullanılan tıbbi ve aromatik bitkilerin, üretim alanının 6 bin dekara ulaştığını söyledi.