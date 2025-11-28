Türk Telekom, Selfy ile ilk 5G deneyimini sundu

Türk Telekom'un gençlik markası Selfy, gelenekselleşen festivaliyle eğlence, müzik ve sporu üniversite kampüslerinde öğrencilerle buluşturdu. "Her Anın Sponsoru Selfy Kampüste" konseptiyle düzenlenen Selfyfest'25, bu yıl üniversite kampüslerinde binlerce gence eğlencenin yanı sıra Türk Telekom'un 5G altyapısıyla geleceğin teknolojilerini deneyimleme fırsatı da sundu. Kampüslerde yerini alan HADO Turnuvası ile gençler, artırılmış gerçeklik ve Türk Telekom 5G altyapısıyla sunulan yüksek hız ve düşük gecikme sayesinde geleceğin sporunu deneyimleme imkânı buldu.

"BİZ 5G'YE TAM KAPASİTE HAZIRIZ"

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Türkiye'nin yeni iletişim çağına geçişinde bir dönüm noktası olan 5G teknolojisi 1 Nisan itibarıyla hayatımıza girecek. Gerçekleştirilen 5G ihalesinde tüm paketlerde, en iyi müşteri deneyimini sunma hedefimiz kapsamında ve planladığımız doğrultuda frekanslarımızı aldık. Türk Telekom olarak müşteri başına en yüksek 5G kapasitesi ve en yüksek fiber istasyon oranıyla 5G'ye hazırız" dedi.