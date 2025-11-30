Antalya’ya gelen İngiliz ve Polonyalı turist sayısı arttı

Antalya'ya ocak-ekim döneminde tatil için Rus ve Almanlardan sonra en fazla İngiliz ve Polonyalı turistler geldi. Kente hava yoluyla gelen İngiliz turist sayısı 3 yılda yüzde 34 artışla 1 milyon 451 bin 986'ya, Polonyalı sayısı 1 milyon 247 bin 70'a yükseldi. Antalya'ya, ocakekim döneminde gelen toplam yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre 176 bin 884 artarak, 16 milyon 308 bin 937 oldu. Antalya Havalimanı Mülki İdare Amirliği verilerine göre, hava yoluyla Antalya'yı tercih eden dış hat gelen yolcu sayısı 15 milyon 918 bin 752 olarak kayıtlara geçti. Antalya Havalimanı'nda dış hat gelen yolcuların milliyetlerine göre dağılımında Ruslar ilk sırada yer alırken, ardından Almanya, İngiltere ve Polonya'dan yolcular sıralandı. Rus ve Alman yolculardan sonra kente en fazla tatile gelen İngiltere ve Polonya'dan turist sayısı toplamı, aynı dönemde 2 milyon 699 bin 56 olarak kayıtlara geçti.