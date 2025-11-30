Haberler Ekonomi İŞKUR'dan istihdam hamlesi İŞKUR'dan istihdam hamlesi Bakanlığın hazırladığı destek programları ile kadınlar, gençler ve engelli bireyler istihdama kazandırıldı. Sağlanan hibelerle 1 milyon 286 bin 822 vatandaş istihdam edilirken ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyal adalet de sağlanıyor. HABER MERKEZİ









Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işgücü piyasasında özel politika gerektiren grupların desteklenmesine yönelik uyguladığı programlar ve hibe destekleriyle istihdamda kapsayıcı bir yaklaşımı kararlılıkla sürdürüyor. Kadınlar, gençler ve engelli bireylerin girişimcilikten istihdama, eğitimden mesleki uyuma kadar pek çok alanda desteklenmesi, ekonomik kalkınmanın yanı sıra sosyal adaletin de güçlenmesine katkı sağlanıyor.

KAMUDA DESTEK SAĞLANDI

Engelli vatandaşların kendi işlerini kurmalarına imkân tanıyan ve Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden tahsil edilen idari para cezalarıyla finanse edilen hibe destek programı kapsamında 580 bin liraya kadar destek sağlanıyor. 2014'ten bu yana bin 111'i kadın olmak üzere 4 bin 224 engelliye hibe desteği sağlanarak kendi işlerinin patronu olma imkânı verildi.