Muğla’da kasaplara kapsamlı denetim gerçekleştirildi

Muğla'da Menteşe Belediyesi Zabıta Amirliği ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri, ilçe genelindeki gıda güvenliğini sağlamak amacıyla önemli bir ortak denetim gerçekleştirdi. Denetimler, Menteşe ilçesi sınırları içerisinde et ve et ürünleri satan, parçalayan, işleyen ve tüketime sunan işletmeleri kapsadı. Ekipler, hijyen şartları, ürünlerin saklama standartları, son kullanma tarihleri ve yasal mevzuatlara uygunluk konularında detaylı incelemeler yaptı. Yapılan açıklamada, tüketicilerin sağlığını korumak amacıyla gerçekleştirilen bu denetimlerin, önümüzdeki günlerde artarak devam edeceği vurgulandı.