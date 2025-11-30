Petshoplara yaban hayvanı satışı için ruhsat şartı

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü (DKMP), petshoplarda yaban hayvanı satışı için DKMP müdürlüklerinden "yaban hayvanı satış ruhsatı" alınması gerektiğini açıkladı. Yapılan açıklamada yaban hayvanının Türkiye'ye yasal olarak girebilmesi için CITES İthalat Belgesi düzenlemesi gerektiği belirtildi. Söz konusu yaban hayvanlarının petshoplardan satın alınarak ev ve iş yerlerinde hobi amaçlı bulundurulabilmesi için satın alan kişi tarafından ilgili DKMP il müdürlüklerine başvurularak, Av ve Yaban Hayvanı İle Ürün Bulundurma Belgesi alınması gerektiği aktarıldı.