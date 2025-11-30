Yulaf ithalatında gümrük vergisine indirim getirildi

Ramazan ayı öncesinde vatandaşların gıda ürünlerine uygun fiyatla ulaşmasını temin etmek amacıyla 30 Nisan 2026'ya kadar geçerli olacak şekilde yeşil mercimek ve yulafın gümrük vergisi oranları indirildi. İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yeşil mercimek ve yulaf ithalatına ilişkin gümrük vergileri yeniden düzenlendi. Yeşil mercimeğin gümrük vergisi yüzde 19,3'ten yüzde 10'a indirilirken, yulafta yüzde 130 olan gümrük vergisi yüzde 30'a düşürüldü. Bu oranlar, 30 Nisan 2026'ya kadar uygulanacak.

AMAÇ SORUNSUZ TEDARİK

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu itibarla yeşil mercimek ithalatında yüzde 19.3 olan gümrük vergisi, vatandaşlarımızın uygun fiyatlı gıdaya erişebilmesi ve yerli üreticinin korunmasını da sağlayacak şekilde ürünün hasat dönemi gözetilerek 30 Nisan'a kadar yüzde 10 olarak yeniden düzenlenmiştir."