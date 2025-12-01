Haberler Ekonomi Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 1 Aralık Pazartesi Altın fiyatları haftaya nasıl başladı? Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar? 1 Aralık Pazartesi Son dakika haberleri... Altın almak ve elindeki altını satmak isteyenler fiyatları yakından takip ediyor. Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı? Altın almalı mı satmalı mı? İşte 1 Aralık Pazartesi canlı, güncel altın fiyatları... AA









Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü, önceki kapanışın yüzde 1,7 üstünde 5 bin 765 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününe de değer kazancıyla başlayan gram altın saat 09.35 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üstünde 5 bin 787 lira seviyesinde bulunuyor.





Çeyrek altın 9 bin 590 liradan, Cumhuriyet altını ise 38 bin 190 liradan satılıyor. Güne yükselişle başlayan altının ons fiyatı önceki kapanışın yüzde 0,3 üstünde 4 bin 230 dolarda seyrediyor.



Öte yandan gümüşün ons fiyatı da 57,9 dolarla bugün rekor tazeledi. ABD Merkez Bankasının (Fed) aralıkta faiz indirimine gideceğine yönelik beklentilerin gücünü koruması altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Kripto para piyasalarındaki düşüş ve New York borsasındaki vadeli endeks kontratlarındaki düşüş de yatırımcıların güvenli liman varlıklara talebini arttığını ortaya koyuyor.